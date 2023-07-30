الأحد 30-07-2023
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الأحد، 30-07-2023 05:37 م

مع إجراء بعض التعديلات.."قانونية الأعيان" تقر "الجرائم الإلكترونية"

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الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.

فيما جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.

كما خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى و50 ألفا حد أعلى.

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