مقترح النائب رانيا أبو رمان يتحول إلى إنجاز وطني بإطلاق منصة "خيرات الدار"

10:32 ص

الوكيل الإخباري- في تجسيد حقيقي لدور العمل النيابي الفاعل، تحوّل مقترح تقدّمت به النائب الدكتورة رانيا أبو رمان بتاريخ 21/2/2025 إلى مشروع وطني يُسهم في دعم وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية في المملكة.





وجاء المقترح بهدف إنشاء منصة رقمية متكاملة تُعنى بتسويق منتجات المشاريع المنزلية، وتوفير بيئة حديثة وآمنة لعرض منتجاتهم، بما يعزز من فرص الإنتاج المحلي ويفتح آفاقاً جديدة للأسر المنتجة في مختلف المحافظات.



وقد لقي المقترح اهتماماً واستجابة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي وجّهت كتاباً رسمياً أعربت فيه عن شكرها وتقديرها للنائب أبو رمان على هذا المقترح البنّاء، مؤكدة الأخذ به والعمل على تنفيذه على أرض الواقع.



وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة منصة "خيرات الدار" في مرحلتها التجريبية في محافظات البلقاء والكرك وجرش، فيما يجري العمل حالياً على استكمال إطلاقها في كافة محافظات المملكة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها ودعم شريحة أوسع من أصحاب المشاريع المنزلية.



ويُعد هذا الإنجاز نموذجاً للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودليلاً على أن المقترحات الهادفة يمكن أن تتحول إلى برامج عملية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الفئات المنتجة.



وأكدت النائب رانيا أبو رمان استمرارها في العمل وتقديم المبادرات التي تسهم في تمكين المواطنين وتعزيز الاعتماد على الذات، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا





