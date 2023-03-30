مقترح بالسماح للنائب الصادر بحقه قرار تجميد الطعن به

الوكيل الاخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الأربعاء، إن التعديلات المقترحة للنظام الداخلي لمجلس النواب تتضمن أن يُتاح للنائب الذي صدر بحقه قرار التجميد الطعن في القرار.



وأوضح الخلايلة، في تصريحات صحفية ، أن المقترح يتضمن أيضا تشكيل لجنة من 5 رؤساء لجان غير اللجنة القانونية لإعادة النظر في القرار.



وأشار إلى أن النائب لن يقيد بأي أنواع التقييد في أي مدونة سلوك مقبلة .



وأوضح وجود مقترح لأن النائب يخضع لدورة برلمانية لمدة 3 أسابيع لتدريب النائب.



وبين أن التعديلات المقترحة ستشدد على غيابات النواب عن الجلسات أو اللجان، مشيرا إلى وضع عقوبات على النائب الذي يغيب 5 مرات متفرقة أو 3 غيابات متواصلة.

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