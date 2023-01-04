مقترح نيابي برفع أسعار الدخان

الوكيل الإخباري - اقترح النائب علي الطراونة تخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات لتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.



وقال الطراونة، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تعويض الضرائب من تخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات برفع أسعار الدخان والمشروبات الكحولية وفرض ضرائب على البنوك والشركات الكبرى.



وأضاف أنه يمكن فرض ضرائب على المسافرين عبر المطارات نظرا لأنهم أشخاص مقتدرين في ظل عدم قدرة المواطنين من ذوي الدخل المحدود على السفر.



وأشار الطراونة إلى أن تخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات من شأنه تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين.



وبيّن أنه سيقوم بتبني مذكرة نيابية بهذا الاتجاه لتخفيض الضريبة الثابتة.



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