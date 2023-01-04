الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي

السلطة الفلسطينية ترحب بالإجماع الدولي الرافض لاقتحام بن غفير للأقصى

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

مصفاة البترول: لم نعلن عن شواغر لوظائف جديدة

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بيت لحم

الأردنيون استهلكوا أكثر من 751 ألف اسطوانة غاز في 3 أيام

الأمن : العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول في مادبا

الأربعاء، 04-01-2023 11:36 ص

مقترح نيابي برفع أسعار الدخان

43091199_303


الوكيل الإخباري - اقترح النائب علي الطراونة تخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات لتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال الطراونة، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تعويض الضرائب من تخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات برفع أسعار الدخان والمشروبات الكحولية وفرض ضرائب على البنوك والشركات الكبرى.

وأضاف أنه يمكن فرض ضرائب على المسافرين عبر المطارات نظرا لأنهم أشخاص مقتدرين في ظل عدم قدرة المواطنين من ذوي الدخل المحدود على السفر.

وأشار الطراونة إلى أن تخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات من شأنه تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين.

وبيّن أنه سيقوم بتبني مذكرة نيابية بهذا الاتجاه لتخفيض الضريبة الثابتة.

اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6224

مجلس النواب: لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مقدسات القدس

0L5A0017

جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم ولجان نيابية تواصل اجتماعاتها

0L5A0436

مجلس الأمة يدعو لموقف عربي موحد يدعم الأردن بالتصدي للاحتلال

WhatsApp Image 2023-01-03 at 1.40.25 PM

فلسطين النيابية تستنكر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

1672667340534

التيار الديمقراطي النيابية تثمن القرار الملكي بتجميد الضريبة على الكاز

battery highlander hybrid 2

نائب يسأل الحكومة عن بطاريات السيارات الهايبرد والكهربائية

أخبار متعلقة
0L5A0349

رئيس الوزراء: مؤشرات أسعار النفط باتجاه الهبوط وسيتم عكسها محليا

0L5A0427

معاهدات تسليم المجرمين والأشخاص مع رومانيا وقبرص تحت القبة الثلاثاء

281399240_374813584678040_4791641215242604201_n

الصرايرة رئيسا للتعليم والشباب النيابية والمحارمة مقررا

WhatsApp Image 2022-12-06 at 12.47.10 PM

قانونية النواب تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

M63A9908

مجلس النواب يحيل عددا من مشاريع القوانين للجان المختصة

0L5A6224

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب