مقترح نيابي لبحث تزويد الأردن بالمياه عن طريق سوريا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب محمد العلاقمة أنه سيقترح ترتيب زيارة إلى سوريا لبحث تزويد الأردن بالمياه خلال الصيف المقبل.

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وقال العلاقمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ستخاطب وزارة الخارجية لترتيب الزيارة بشكل رسمي إذا لاقى اقتراحه قبولا.

وأضاف أن اللجنة معنية في حل مشكلة نقص المياه وإيجاد بدائل جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم بحث منح الأردن حصته من نهر اليرموك وموضوع سد الوحدة إذا تمت الزيارة.

وأوضح العلاقمة أنه على الحكومة إيجاد بدائل لسد حاجة المملكة من المياه وتقليل نسبة العجز حتى الانتهاء من مشروع الناقل الوطني.

وبيّن أنه سيتم بحث المقترح خلال الأسبوع المقبل.

وبلغ حجم الهطولات المطرية منذ بداية الموسم الحالي نحو 53.1% من المعدل السنوي العام وفق وزارة المياه والري، حيث تصل الهطولات المطرية إلى نحو 8,1 مليار متر مكعب.

ومن المتوقع البدء في المرحلة الأولى من مشروع الناقل الوطني للمياه نهاية عام 2022 على أن يتم إنجاز كافة مراحله بحلول عام 2027، وبكلفة 2.5 مليار دولار.