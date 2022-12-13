مقترح نيابي لتخفيض ضريبة الكاز 50%.. والديزل لم يبحث حتى الآن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - كشفت مصادر نيابية أن لجنة النقل في مجلس النواب اقترحت تخفيض الضريبة الثابتة على الكاز بنسبة 50% للتخفيف على المواطنين في فصل الشتاء.

اضافة اعلان



وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة لم تتطرق حتى الآن إلى تخفيض الديزل، لافتة إلى أن هناك مقترحات أهمها دعم أصحاب الشاحنات أسوة بأصحاب الحافلات والتكسي والسرفيس أو تخفيض الضريبة على الديزل.



وأضافت أن اللجنة بانتظار عودة رئيس الوزراء من المملكة العربية السعودية للرد على المقترحات أو اتخاذ قرارات حكومية من شأنها إنهاء ملف إضراب الشاحنات.



وكانت اجتمعت لجان نيابية اليوم الثلاثاء، لبحث ملفات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وحل إنهاء إضراب الشاحنات الذي بدأ قبل نحو أسبوع.