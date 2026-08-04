مقترح نيابي يبقي إعلانات الاستملاك في الصحف اليومية إلى جانب النشر الإلكتروني

01:51 م

الوكيل الإخباري- تبنى مجلس النواب، خلال مناقشته مشروع القانون، مقترح النائب الدكتور حسين العموش بتعديل نص المادة (30)، وذلك باستبدال حرف "أو" بحرف "و"، ليصبح النص على النحو التالي: اضافة اعلان





"النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة وفي صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشاراً."



وأكد النائب العموش، خلال مداخلته تحت القبة، أن هذا التعديل يحقق أكثر من غاية، إذ يسهم في الحفاظ على استمرارية الصحف اليومية من خلال رفدها بالإيرادات المالية الناتجة عن إعلانات النشر، إلى جانب تحقيق الهدف الأساسي من النشر، والمتمثل في ضمان اطلاع المواطنين على جميع المعلومات المتعلقة بعمليات استملاك الأراضي بكل شفافية ووضوح.



وأشار العموش إلى أن الاكتفاء بالنشر الإلكتروني لا يحقق الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، فيما يضمن النشر في الصحف اليومية تعزيز الشفافية وإيصال المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.



وشهد المقترح تفاعلاً من رئيس اللجنة القانونية، الذي أعلن تأييده لمقترح العموش، وأعلن تبني اللجنة القانونية لهذا المقترح.





