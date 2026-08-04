الثلاثاء 2026-08-04 03:16 م

مقترح نيابي يبقي إعلانات الاستملاك في الصحف اليومية إلى جانب النشر الإلكتروني

مقترح نيابي يبقي إعلانات الاستملاك في الصحف اليومية إلى جانب النشر الإلكتروني
مقترح نيابي يبقي إعلانات الاستملاك في الصحف اليومية إلى جانب النشر الإلكتروني
 
الثلاثاء، 04-08-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري-   تبنى مجلس النواب، خلال مناقشته مشروع القانون، مقترح النائب الدكتور حسين العموش بتعديل نص المادة (30)، وذلك باستبدال حرف "أو" بحرف "و"، ليصبح النص على النحو التالي:اضافة اعلان


"النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة وفي صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشاراً."

وأكد النائب العموش، خلال مداخلته تحت القبة، أن هذا التعديل يحقق أكثر من غاية، إذ يسهم في الحفاظ على استمرارية الصحف اليومية من خلال رفدها بالإيرادات المالية الناتجة عن إعلانات النشر، إلى جانب تحقيق الهدف الأساسي من النشر، والمتمثل في ضمان اطلاع المواطنين على جميع المعلومات المتعلقة بعمليات استملاك الأراضي بكل شفافية ووضوح.

وأشار العموش إلى أن الاكتفاء بالنشر الإلكتروني لا يحقق الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، فيما يضمن النشر في الصحف اليومية تعزيز الشفافية وإيصال المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وشهد المقترح تفاعلاً من رئيس اللجنة القانونية، الذي أعلن تأييده لمقترح العموش، وأعلن تبني اللجنة القانونية لهذا المقترح.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها

أخبار محلية جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 14.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

علم قطر

عربي ودولي قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة

مستشفى الأميرة بسمة يدخل تقنيتين حديثتين لتعزيز أمان التخدير

أخبار محلية مستشفى الأميرة بسمة يدخل تقنيتين حديثتين لتعزيز أمان التخدير

سئب

فيديو منوع هكذا يتم غسل الجزر في الهند

يب

فيديو منوع ماذا يحدث عندما تموت حوت وتغرق

dfaE

فيديو منوع في أحد المطاعم في إسبانيا، فأر يسقط في زيت قلي البطاطا

112 شهيد .. قطاع غزة يشهد أكبر جنازة في التاريخ الفلسطيني المعاصر

فلسطين 112 شهيد .. قطاع غزة يشهد أكبر جنازة في التاريخ الفلسطيني المعاصر



 
 






الأكثر مشاهدة

 