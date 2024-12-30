مكافحة الفساد : تحصيل 141 مليون دينار خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

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