 
الإثنين 2024-12-30 03:58 م
 

مكافحة الفساد : تحصيل 141 مليون دينار خلال العام الحالي

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الإثنين، 30-12-2024 03:18 م

الوكيل الإخباري-   ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

اضافة اعلان


وقال السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف، أن موازنة الهيئة بلغت نحو 7.5 مليون دينار بنمو نحو 1.6 مليون دينار، معظمها مخصص للإنفاق الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة المالية لا تنوي الخوض في تفاصيل الموازنة من منطلق دعمها لجهود الهيئة، بل تركز على أهمية كفاية المخصصات المالية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وتطوير كفاءة العاملين فيها.

 
gnews

أحدث الأخبار

دمشق

عربي ودولي أول امرأة تتولى هذا المنصب في سوريا - صورة

بنيامين نتنياهو

ترند نتنياهو الأعلى تداولاً .. فرح يغزو مواقع التواصل بإصابة سفاح القرن بالسرطان

ghjgg

أخبار الشركات سامسونج تُحدث نقلة نوعية في الموسم السابع من ‘Arabs Got Talent’ بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة

ت

شؤون برلمانية كتلة الميثاق النيابية تجتمع قبيل مناقشات الموازنة

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية "العمل النيابية " تناقش تحسين الظروف الصحية والاجتماعية في دور الايواء

لاة

أخبار الشركات زين شريك الاتصالات الرسمي للاتحاد الأردني لكرة السلّة

غ

تكنولوجيا حيلة بسيطة تمنحك 15 غيغا إضافية في مساحة تخزين Gmail

اى

تكنولوجيا غوغل تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود لتحسين "جيميني أيه.آي"



 




الأكثر مشاهدة