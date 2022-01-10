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الإثنين، 10-01-2022 09:07 م

"مكافحة الفساد": نسعى للوصول إلى الجريمة قبل وقوعها وهدفنا حماية مال الدولة

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الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة النيابية المالية موازنة هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد مع رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي بحضور أعضاء اللجنة وعدد من النواب ووسائل الإعلام.

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وقال رئيس اللجنة النَّائب محمد السعودي، إنَّ الجهات الرِّقابية والتي من بينها هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد هي جهات مهمة وتعتبر بمثابة يد الأردنيين التي تكافح الفساد وهدر المال العام.


وأضاف أنَّ اللجنة تشد على يد كل جهة رقابية وهي جهات للأردنيين هدفها الرئيس الرقابة وحماية الدَّولة من الفساد واستمراره وهدر المال العام ومنعه.


وبين حجازي أنَّ الهيئة تمارس أعمالها وفق أحكام القانون الخاص بها، ويتلخص ضمن محاور النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية لموظفي الهيئة والدولة.


وأكد أنَّ الهيئة تسعى للوصول إلى الجريمة قبل وقوعها، وهو نهج الهيئة الرئيسي للحفاظ على المال العام وعدم هدره لرفع قدرات موظفي الدَّولة حول خطورة الفساد.


ووجه أعضاء اللجنة أسئلة لرئيس الهيئة استوضحوا فيها عن الأرقام المالية الواردة في الموازنة وطبيعتها وكيفية صرفها وخطط الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد.


يُشار إلى أنَّ هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد باشرت أعمالها في 13 من شهر آذار عام 2007 بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006 وتهدف إلى الوصول إلى بيئة وطنية نزيهة خالية من الفساد.

 




 

 


 

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