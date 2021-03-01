الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز من وزير التربية والتعليم الى جميع المدارس

قرارات هامة لوزير التربية بشأن المدارس

الملك يكرم ضابطي صف من قدامى العسكريين

تصاريح مرور للإعلاميين في الحظر الشامل يوم الجمعة

%14.79 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

اغلاق شاطئ عمان السياحي في البحر الميت

الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

اجراءات جديدة داخل المحاكم الاردنية

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالاردن

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 01-03-2021 04:15 م

ملاحظات طلبة التوجيهي أمام التعليم النيابية

220212483657102626309 (1)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، إن اللجنة ناقشت عددًا من الملاحظات التي وردت من طلبة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الإثنين.

وأكد المومني، أن غالبية الملاحظات ، حول عدم كفاية وقت الامتحان، والمباعدة بين موعد إجراء الامتحانات، ومنح الطلبة الوقت الكافي للدراسة.

وأضاف " أننا نعاني من فجوة تعليمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد بدء امتحان التوجيهي، ومدى جاهزية الطلبة واستعدادهم له".

وأشار المومني، إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير التربية والتعليم لبحث تلك المطالب، التي من شأنها رفع وتيرة التحصيل الدراسي للطلبة.

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0bcde048-6aae-43ba-ba93-af5ddc60ae3d

الاعيان يقر مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة

1614599693787

النائب ابو تايه يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب

fc4c6731-0be1-472a-8ff1-867bdbb254e8

مجلس النواب يعيد للأعيان قانون تنظيم اعمال التامين

b2f2208a-3039-4f96-9509-867d0525f5c0

العودات يهنئ الملك بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

01c589fa-4a8c-476f-bdba-e6b1f29befed

مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه حول مشاريع قوانين

12021288113609667978 (1)

الأعيان يقر مشروع الموازنة العامة

أخبار متعلقة
220211585319479410395

الأعيان.. توصية بإعادة النظر بالضرائب

نواب

المالية النيابية توصي بتخفيض النفقات

نواب

جلسة نيابية عامة لمناقشة آثار جائحة كورونا اليوم

22021384021113290091

مجلس النواب يناقش غداً تداعيات جائحة كورونا