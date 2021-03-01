ملاحظات طلبة التوجيهي أمام التعليم النيابية

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، إن اللجنة ناقشت عددًا من الملاحظات التي وردت من طلبة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الإثنين.



وأكد المومني، أن غالبية الملاحظات ، حول عدم كفاية وقت الامتحان، والمباعدة بين موعد إجراء الامتحانات، ومنح الطلبة الوقت الكافي للدراسة.



وأضاف " أننا نعاني من فجوة تعليمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد بدء امتحان التوجيهي، ومدى جاهزية الطلبة واستعدادهم له".



وأشار المومني، إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير التربية والتعليم لبحث تلك المطالب، التي من شأنها رفع وتيرة التحصيل الدراسي للطلبة.

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