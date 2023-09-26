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الثلاثاء، 26-09-2023 04:01 م

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

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الوكيل الإخباري - زار ملتقى البرلمانيات الأردنيات برئاسة النائب زينب البدول اليوم الثلاثاء الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث التقت رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة بحضور عضو مجلس المفوضين الدكتورة عبير دبابنة، ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة، سمر محمد الطراونة.

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وقالت البدول ان هذه الزيارة التي شارك بها النواب فايزة عضيبات ورهق الزواهرة وفليحة الخضير جاءت للاطلاع على نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب والجهود التي تضطلع بها الهيئة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية .


وأكدت النائب البدول أهمية دور الهيئة المستقلة للانتخاب في برامج التوعية والتثقيف السياسي لا سيما في مجال نشر الوعي ضد العنف السياسي للمرأة، ومساعدتها على ممارسة حقها الدستوري بالترشح والانتخاب.


من جهته قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: أن رؤية الدولة الأردنية السياسية، تهدف الى تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية والانخراط في الأحزاب، وأن الهيئة معنية بقضايا تمكين المرأة لممارسة حقها السياسي.


وأضاف المعايطة، أن الهيئة أنشأت وحدة تمكين المرأة، التي تعنى بتطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية، وأن خطوط التعاون مفتوحة مع كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم وتمكين المرأة من الوصول والمشاركة في صناعة القرار.


كما واستعرض المعايطة أمام أعضاء الملتقى أعداد الأحزاب السياسية القائمة حتى الآن، وأن عملية تمويل الأحزاب ستكون حسب نتائج الانتخابات وما يحصل عليه الحزب من مقاعد في البرلمان، مبينا أن الهيئة لا تتدخل بالشأن السياسي فينا يخص الأحزاب السياسية.


وبين المعايطة، أنه يقع على عاتق الأحزاب الدور الأكبر في توعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا الى تشكيل حكومة برلمانية.

 




 

 


 

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