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ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"

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جانب من الزيارة
 
الإثنين، 04-08-2025 09:28 م

الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية الدور الذي يضطلع به ملتقى "سيدات الأعمال والمهن" الأردني، في تمكين النساء، لا سيما في المحافظات، من خلال تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتحفيز ريادتهن في مختلف المجالات.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها الملتقى، اليوم الاثنين، إلى مقر "سيدات الأعمال"، في إطار دعم جهود التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة.


وأشارت ناصر الدين، إلى ما يقدمه ملتقى "سيدات الأعمال" من خدمات نوعية تشمل فرص التشبيك، والتطوير المهني، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتقديم الاستشارات والدعم المهني للنساء في مختلف مراحل مشاريعهن.


وأكدت أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات والرعاية الملكية، مشددة على أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، يوليان ملف تمكين المرأة أهمية كبرى، ما وفر مظلة سياسية وتشريعية أساسية لتعزيز دور المرأة الأردنية وإزالة العقبات أمام مشاركتها الفاعلة.


من جهتهن، أكدت النائبات إيمان العباسي، فليحة الخضير، نور أبو غوش، وديما طهبوب، أهمية ما يقوم به الملتقى من جهود في تمكين السيدات، وطالبن بتوسيع نشاطاته ليشمل كافة مناطق الأطراف في المحافظات، لضمان وصول الخدمات والدعم للنساء في جميع أنحاء المملكة.


بدورها، أوضحت رئيسة الهيئة الإدارية للملتقى، الدكتورة ريم البغدادي، أن الملتقى يعمل ضمن هيكلية متكاملة تعزز شبكات الدعم للمرأة في مختلف مناطق المملكة، ويأخذ بيدها نحو تطوير قدراتها واستثمار إمكاناتها، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية.


وقالت إن الملتقى يضم في عضويته سيدات أعمال، مهنيات، شركات ومؤسسات، إضافة إلى الطالبات وحديثات التخرج.


ولفتت إلى أن الملتقى أنشأ أول منصة تداول للسيدات عام 2005، وفرعا في منطقة جبل التاج منذ عام 2003 يقدم دورات تدريبية في مختلف المجالات، فضلا عن تأسيس أول مختبر للابتكار يخدم رائدات الأعمال.


من جانبها، قدمت ضابط ارتباط الملتقى، فداء الروابدة، عرضا لخطة العمل المشتركة بين ملتقى البرلمانيات و"سيدات الأعمال"، والتي تهدف إلى تمكين النساء في المحافظات ودعم صاحبات المشاريع المنزلية، من خلال برامج توعية وتدريب، وربط السيدات بفرص التمويل والتسويق، وتعزيز دور البرلمانيات في التشريعات الداعمة للمرأة المنتجة، وبناء شبكة دعم محلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

 
 
gnews

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