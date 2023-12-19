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الثلاثاء، 19-12-2023 02:34 م

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة في المحافظات

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الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، أسماء الرواحنة، أهمية الدور الذي يقوم به تجمع لجان المرأة في المحافظات، بصفته حاضنة نسوية للمرأة الأردنية، ويلعب دورا مهما في التمكين السياسي والديموقراطي للمرأة.

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ودعت الرواحنة، خلال لقاء الملتقى في دار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تجمع لجان المرأة في المحافظات، إلى استثمار البيئة التشريعية والسياسية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز حضورها في العملية الانتخابية للمجالس البرلمانية والبلدية والمحلية.


وقالت الرواحنة، إننا كنساء أردنيات نقف خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك والجهود الدبلوماسية الجبارة التي يبذلها وتبذلها الحكومة لدعم الأهل في غزة.

 

واعتبرت أن خطط التمكين السياسي للمرأة، تشكل فرصة كبيرة ومناسبة للمرأة الأردنية لزيادة حضورها في مواقع صنع القرار.


من جانبهن، شددت أعضاء الملتقى على أهمية التعاون المشترك بين ملتقى البرلمانيات الأردنيات وعضوات تجمع لجان المرأة في المحافظات في إطار من النهج التشاركي، وبما يخدم المرأة الأردنية وتطلعاتها المشروعة.


من ناحيتها، قالت الأمين العام لتجمع لجان المرأة الوطني، ربى مطارنة، إن التجمع يهدف إلى النهوض بالمرأة الأردنية عن طريق برامج التمكين والتوعية والتدريب في المجالات السياسية، والتشريعية، والصحية، والاقتصادية، والبيئية.


إلى ذلك، استعرضت مقررات تجمع لجان المرأة في المحافظات، خطط وبرامج عمل "التجمع " ومنهجيته للمرحلة المقبلة، مؤكدات حرصهن على الخروج ببرامج وخطط عمل هادفة، بما يحقق الأهداف المرجوة.


وأكدن أن التجمع، سيعمل على مواصلة التمكين السياسي للمرأة، وزيادة كفاءتها وقدرتها على الانخراط في العمل السياسي والحزبي في جميع محافظات المملكة.

 




 

 


 

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