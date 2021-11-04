ملتقى البرلمانيات الأردنيات ينظم ورشة حول مخرجات المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات، النائب ميادة شريم، "إننا اليوم نعيش مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ وطننا، ما يدعونا إلى بذل مزيد من الجهود والتشاركية للخروج بتشريعات وقوانين تتواءم مع التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم".



جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الملتقى اليوم الخميس في مدينة البترا حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، بحضور عضو اللجنة الملكية الدكتورة ريم أبو حسان.

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