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الثلاثاء، 17-10-2023 04:22 م

ملتقى البرلمانيات يزور إدارة حماية الأسرة والأحداث

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الوكيل الإخباري - أشاد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بدور إدارة حماية الأسرة والأحداث في تعزيز منظومة حماية الأسرة، وجهود كوادرها المبذولة لتوفير الخدمات الأمنية والإنسانية حفاظاً على تماسك المجتمع.

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وأكدت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، خلال زيارتها أمس، إدارة حماية الأسرة والإحداث، يرافقها النواب: عبير الجبور، وأسماء الرواحنة، وهادية السرحان، أهمية عملية التطوير والتحديث المستمرة في عمل الإدارة، الأمر الذي يمكنها من أداء واجباتها القانونية والاجتماعية وبما ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا وحرصنا على تماسك مجتمعنا.


واستمع الملتقى إلى إيجاز قدمه نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، بيَّن خلاله طبيعة عمل الإدارة وأقسامها، والإجراءات المتخذة من قبلها للتعامل بحرفية مع القضايا ضمن معايير متقدمة تراعي السرية والدقة والتسهيل على طالبي الخدمة وسرعة الاستجابة.


كما ناقش الحضور أهمية الأدوار التشاركية، التي تقدمها الإدارة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والهادفة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية في حماية الأسرة والطفل وتعزيز دور المرأة وتقديم الدعم والرعاية لها داخل الأسرة وخارجها.

 




 

 


 

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