ملتقى البرلمانيات" ينعى الناشطة الحقوقية أسمى خضر

الوكيل الإخباري

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- نعت رئيس وأعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات الناشطة الحقوقية والوزير السابقة أسمى خضر، التي انتقلت الى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين.واستذكر الملتقى على لسان النائب الدكتورة صفاء المومني مسيرة ومناقب الفقيدة وإنجازاتها وجهودها في العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية ودفاعها وانتصارها لقضايا المرأة وحقوق الانسان والحريات.وأعربت المومني بإسمها وباسم اعضاء الملتقى، عن تعازيهم الحارة لآل الفقيدة، داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.