ملك البحرين يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع الأردن

جاء ذلك خلال استقبال جلالته الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز، والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية إلى البحرين، بحسب بيان من مجلس الأعيان.
ونقل الفايز تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياتهما لجلالته بدوام الصحة والعافية، ولمملكة البحرين دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.
ورحب جلالة الملك حمد برئيس مجلس الأعيان الأردني، ونوه بأهمية مثل هذه الزيارات التي تشكل دعمًا لمسار التعاون البرلماني والتنسيق الأخوي إزاء مختلف القضايا، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية وبما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.
وأشاد جلالته بجهود أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني في توطيد وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية- الأردنية، وبالمواقف المشرفة التي تقفها دائمًا المملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين وشعبها، ودورها المشهود في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم جهود السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأعيان عن شكره وتقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون البحريني الأردني في كافة المجالات.
وجدد الفايز تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع مملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة، ووقوفها إلى جانب البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.
-
أخبار متعلقة
-
توجه لتغليظ عقوبات جرائم المخدرات في الاردن
-
"فلسطين النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
مدير الجمارك: الاكتفاء بالكشف على شحنات اللحوم المستوردة للتأكد من سلامتها
-
"قانونية الأعيان" تعيد قراءة الأثر التشريعي لقانون المخدرات
-
نائب يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام
-
سؤال نيابي عن ابن حتوتة المتواجد على متن السفينة الموبوءة
-
الفايز يجري مباحثات مع رئيسي "الشورى والنواب" في البحرين
-
القانونية النيابية تناقش مشروع معدل لقانون الملكية العقارية