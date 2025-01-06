مناقشة الموازنة.. 10 دقائق لكل نائب و20 للكتلة

الوكيل الإخباري- حدد المكتب التنفيذي لمجلس النواب مدة 20 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

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وأثار القرار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلبة احتجاجا على قصر المدة بالنسبة للنواب، وسط مطالبة بزيادة المدة إلى 12 أو 15 دقيقة قبل أن يفشل المقترح.