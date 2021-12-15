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الأربعاء، 15-12-2021 07:01 ص

مناقشة توقيع إعلان نوايا مع الإمارات وإسرائيل اليوم

نواب


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة نقاشية عن إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، الساعة 10:30 صباحا، سندا لأحكام المواد (131-134) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

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ووُقِّع في معرض إكسبو 2020 دبي، إعلان نوايا عام بين الأردن والإمارات وإسرائيل، للدخول في عمليَّة تفاوضيَّة للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطَّاقة والمياه.


وطالب مجلس النواب مناقشة إعلان النوايا بعد مذكرة نيابية قدمها 76 نائبا، سندا لأحكام المواد من (131- 133) من النظام الداخلي للمجلس.


ونصت المذكرة النيابية على التالي:"نحن النواب الموقعون أدناه، عملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع إسرائيل والإمارات، بشكل مستعجل".


وطالب نواب بعد توقيعه وثيقة إعلان النوايا مع الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، وغادر البعض منهم الجلسة.


ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.


وحذرت دراسات دولية من تراجع  حصة الفرد في الأردن ستصل إلى 60 متر مكعب سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.


 




 

 


 

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