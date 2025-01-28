مناقشة قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات حكومية.. وزيارات ميدانية للنواب اليوم

كما تعقد اللجان النيابية زيارات ميدانية إلى مستشفى الأميرة بسمة، وإلى مديرية الإعلام العسكري، وزيارة إلى مؤسسة الغذاء والدواء.
كما تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية زيارة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
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