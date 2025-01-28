 
الثلاثاء 2025-01-28 08:28 ص
 

مناقشة قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات حكومية.. وزيارات ميدانية للنواب اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 06:29 ص

الوكيل الإخباري- تناقش اللجنة الإدارية بمجلس النواب اليوم مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.

كما تعقد اللجان النيابية زيارات ميدانية إلى مستشفى الأميرة بسمة، وإلى مديرية الإعلام العسكري، وزيارة إلى مؤسسة الغذاء والدواء.

كما تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية زيارة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال تطبيق DeepSeek الصيني.. وافد جديد يُرعب قطاع الذكاء الاصطناعي

تعبيرية

أخبار محلية وفاتان بحوادث دهس في العاصمة والزرقاء، أحدهما طفل في الثالثة من عمره

ت

عربي ودولي الصحفي كارلسون يؤكد أن إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين"

محمد سعد الدين عيد غنيم

خاص بالوكيل وفاة مفاجئة للشاب الأردني غنيم في دبي.. وشقيقه يروي التفاصيل

تعبيرية

الطقس الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام القادمة

جلالة الملك عبدالله

أخبار محلية وزير الخارجية الامريكي يتصل هاتفياً بجلالة الملك ويؤكد التزام الولايات المتحدة

ترامب والسيسي

عربي ودولي ترامب: تحدثت مع السيسي من أجل تهجير سكان غزة

الشرطة سيطرت على السيارة واحتجزت قائدتها

منوعات فيديو.. امرأة تدهس حشدا بسيارتها في مدينة أميركية



 




الأكثر مشاهدة