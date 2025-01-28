مناقشة قانون معدل لإعادة هيكلة مؤسسات حكومية.. وزيارات ميدانية للنواب اليوم

الوكيل الإخباري- تناقش اللجنة الإدارية بمجلس النواب اليوم مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.



كما تعقد اللجان النيابية زيارات ميدانية إلى مستشفى الأميرة بسمة، وإلى مديرية الإعلام العسكري، وزيارة إلى مؤسسة الغذاء والدواء.



كما تعقد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية زيارة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

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