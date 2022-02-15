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الثلاثاء، 15-02-2022 07:56 ص

مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب مع مؤسسات مجتمع مدني

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الوكيل الإخباري - تجتمع اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب لمجلس النواب، بحضور ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، وفق جدول نشاطات المجلس.

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وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، قال في تصريحات سابقة إن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات جاءا لتحقيق الهدف الذي طلبه جلالة الملك في توجيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عند تشكيلها وهي الوصول إلى برلمان أساسه العمل الجماعي الحزبي.


وأضاف خلال ورشة عمل لبحث التعديلات على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات، أن من أهداف هذه المشاريع "الوصول إلى برلمان أساسه العمل المنظم الجماعي الحزبي البرامجي حتى نصل في المستقبل إلى حكومات مشكلة من أغلبية حزبية من البرلمان انتخبت على أساس برامج معينة اختارها المواطن لذلك".

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