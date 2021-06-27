الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 08:00 ص

مناقشة نيابية اليوم لمشاريع قوانين أحيلت إليها

نول
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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وتواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، على النحو التالي:


بحضور رئيس وأعضاء مجلس النقباء، وبحضور عدد من الأكاديميين في الجامعات.
وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية الوضع المائي في الأردن.


وتلتقي جمعية الصداقة البرلمانية مع السفير الألماني لدى الأردن.
كما تلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مع السفير البريطاني لدى الأردن.

 

 




 

 


 

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