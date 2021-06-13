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مناقشة نيابية اليوم لمشروع قانون البلديات واللامركزية

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الأحد، 13-06-2021 08:02 ص

الاستماع إلى آراء الوزراء المختصين والخبراء

مناقشة نيابية اليوم لمشروع قانون البلديات واللامركزية

نواب


الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة المشتركة (القانونية والادارية)، الأحد، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، ضمن اجتماعات لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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من جهته قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة محمد الهلالات، خلال تصريحات صحافية الأحد، إنه "سيتم خلال الاجتماع الذي سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، وعدد من الوزراء المعنيين في الشؤون القانونية الاستماع للأسباب الموجبة للقانون، إضافة إلى الاستماع إلى آراء الوزراء المختصين والخبراء في هذه المجال".


وأضاف "يوجد أسباب موجبة للقانون منها، تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعزيز الدور التكاملي لمجالس البلديات والمحافظات وتحديد دور رؤساء البلديات والمجلس البلدي وتنظيم عملهم بشكل متطور".
وبين الهلالات أنه جاء في أسبابه الموجبة ليؤسس معهد لتدريب وتطوير عمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمحافظات وإشراك ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.




 




 

 


 

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