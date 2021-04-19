مناقشة نيابية حول مشاريع قوانين اليوم

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة صباحية تشريعية لمناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية)، المتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

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كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.



وتجتمع الاثنين، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس وعدة قضايا.



كما وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وتناقش لجنة الصحة والبيئة، خلال الاجتماع الوضع الوبائي في الأردن.

وتجتمع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية، لبحث آلية عمل الجمعية.

كما تجتمع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، لبحث آلية عمل الجمعية.



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