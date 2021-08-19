الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 07:55 ص

مناقشة نيابية لدوافع تغيير رؤساء الجامعات وأسس القبول الموحد

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الوكيل الإخباري - تعقد لجان نيابية الخميس، عدة اجتماعات لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها وعدة قضايا، حيث تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية مبررات قرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة بتغيير رؤساء الجامعات.

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كما تناقش اللجنة أسس ومعايير القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية ونظام تقييم أداء القيادات الأكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي الأردني الرسمية.


كما تناقش أيضا الملاحظات الواردة للجنة بخصوص نتائج الثانوية العامة والتعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا للفصل الصيفي الحالي.
وتقوم اللجنة خلال اجتماعها بتكريم أوائل الثانوية العامة.

 

وتشارك لجنة الزراعة والمياه والبادية في الاجتماع الذي سيعقده ائتلاف جمعيات مستخدمي المياه في منطقة الكرامة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع مياه الري في منطقة الكرامة وغور كبد والاستعدادات للموسم الزراعي المقبل.


 




 

 


 

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