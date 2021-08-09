مناقشة نيابية لمشروع قانون أمانة عمّان اليوم

الوكيل الإخباري -

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يعقد مجلس النواب الاثنين، جلستين (صباحية ومسائية) لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى اعتبارا من قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.كما وتجتمع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة موضوع حصول طلاب الجامعات على لقاح كورونا وفقا لأمر الدفاع رقم 32.وبحسب أمر الدفاع 32 لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة 1 الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.- مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.