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الثلاثاء، 22-06-2021 08:00 ص

مناقشة نيابية لمشروع قانون البلديات واللامركزية اليوم

نواب
توضيحية


الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

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وناقشت اللجنة المشتركة الأحد المنصرم ، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، ضمن اجتماعات لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

 

من جهته قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة محمد الهلالات في وقت سابق ، إنه "سيتم خلال الاجتماع الذي سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، وعدد من الوزراء المعنيين في الشؤون القانونية الاستماع للأسباب الموجبة للقانون، إضافة إلى الاستماع إلى آراء الوزراء المختصين والخبراء في هذه المجال".


وأضاف "يوجد أسباب موجبة للقانون منها، تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعزيز الدور التكاملي لمجالس البلديات والمحافظات وتحديد دور رؤساء البلديات والمجلس البلدي وتنظيم عملهم بشكل متطور".


وبين الهلالات أنه جاء في أسبابه الموجبة ليؤسس معهدا لتدريب وتطوير عمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمحافظات وإشراك ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.


عضو اللجنة المشتركة، غازي الذنيبات، قال إن "مشروع القانون الجديد دمج قانوني اللامركزية وقانون البلديات في قانون واحد، وهذا الدمج شكلي لا أكثر كون البلديات احتفظت بكامل حقوقها".

 

 


 




 

 


 

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