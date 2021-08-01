مناقشة نيابية لمشروع قانون البلديات واللامركزية

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والإدارية)، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

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وتزور لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، محافظة البلقاء للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع السياحية بالمحافظة.



لجنة التعليم والشباب تزور المكتبة الوطنية للاطلاع على الدور الذي تقوم به المكتبة للحفاظ على المعلومات والنتاج الثقافي الوطني.



وتلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية السفير الإسباني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

