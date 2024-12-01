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منح 15 دقيقة للأحزاب لمناقشة البيان الوزاري

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري- يبدأ مجلس النواب، غدا الإثنين، مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمجلس صباح الأحد، لنيل الثقة على أساسه، في جلسة صباحية، برئاسة أحمد الصفدي.

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وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.


وكان مجلس النواب، توافق على منح كل نائب، مدة 10 دقائق لمناقشة البيان، و15 دقيقة لكل حزب.

 
gnews

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