منح 15 دقيقة للأحزاب لمناقشة البيان الوزاري

وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.
وكان مجلس النواب، توافق على منح كل نائب، مدة 10 دقائق لمناقشة البيان، و15 دقيقة لكل حزب.
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