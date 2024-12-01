منح 15 دقيقة للأحزاب لمناقشة البيان الوزاري

الوكيل الإخباري- يبدأ مجلس النواب، غدا الإثنين، مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمجلس صباح الأحد، لنيل الثقة على أساسه، في جلسة صباحية، برئاسة أحمد الصفدي.

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وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، ومجلس النواب منحلاً، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.