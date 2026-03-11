منح 3 دقائق لكل نائب خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024

وقال القاضي في مستهل الجلسة التشريعية، اليوم الأربعاء، إنه تقرر منح كل نائب مدة 3 دقائق بناءً على اجتماع المجلس التنفيذي في وقت سابق.
ويناقش مجلس النواب بحسب جدول الأعمال قرار اللجنة المالية رقم (4) تاريخ 2026/2/16 والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعون لعام 2024.
