منح 3 دقائق لكل نائب خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي عن منح كل نائب مدة 3 دقائق كل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.





وقال القاضي في مستهل الجلسة التشريعية، اليوم الأربعاء، إنه تقرر منح كل نائب مدة 3 دقائق بناءً على اجتماع المجلس التنفيذي في وقت سابق.



ويناقش مجلس النواب بحسب جدول الأعمال قرار اللجنة المالية رقم (4) تاريخ 2026/2/16 والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعون لعام 2024.





