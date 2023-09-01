مندوبا عن الملك.. العيسوي يعود النائب شادي فريج

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك اطمأن رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي على صحة النائب شادي فريج بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

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جاء ذلك في زيارة قام بها العيسوي الى منزل النائب فريج.



وكتب فريج:

"تشرفت اليوم بزيارة كريمة من معالي رئيس الديوان الملكي العامر السيد يوسف العيسوي في منزلي للاطمئنان على صحتي بعد الوعكة الصحية التي ألمت بي ، وإن هذه المكرمة الملكية ما هي الا تكريماً لي وتكريماً لأهلي في معان الابية وان هذه المكارم يا مولاي ليست بالغريبة عنكم يا مولاي وعن سيدي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله مشاركتنا المشاعر في جميع الظروف ، وهنا اتقدم من معالي الأخ الكبير يوسف العيسوي بالشكر والعرفان لزيارته الكريمة لي للاطمئنان على صحتي.



حفظكم الله يا مولاي المفدى وحفظ قرة أعيننا ولي العهد الأمين .".





