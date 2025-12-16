منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.

وبرغم قِصر المنشور، إلّا أنّ لغته جاءت لافتة وغير تقليدية، اختصر فيها المشهد الرياضي والوطني معًا، مستحضرًا حضور سمو ولي العهد في المدرجات، كرسالة دعم ومعنى عميق بكلمات محدودة.
وأكد الخشمان أن هذا الإنجاز يليق باسم الأردن ويجسّد حالة الفخر الوطني التي يعيشها الأردنيون،
منشور قصير… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني، عبّرت عن لحظة أردنية جامعة، حملت روح المسؤولية والثقة.
"في المدرجات كان سمو ولي العهد،
والنشامى قدّ الثقة في الملعب.
أداء مسؤول، حضور واثق،
والتأهّل للنهائي يليق باسم الاردن.
