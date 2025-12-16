الثلاثاء 2025-12-16 02:25 م

منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
النائب الكابتن زهير الخشمان
الثلاثاء، 16-12-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   عبر صفحته الرسمية على فيس بوك  نشر سعادة النائب الكابتن زهير الخشمان منشورًا أشاد فيه بأداء المنتخب، أبدع في وصف تأهّل النشامى إلى النهائي، من خلال منشور قصير حمل معاني كبيرة بكلمات قليلة، عبّرت بصدق عن الفخر الوطني  والحضور المسؤول للنشامى.اضافة اعلان


وبرغم قِصر المنشور، إلّا أنّ لغته جاءت لافتة وغير تقليدية، اختصر فيها المشهد الرياضي والوطني معًا، مستحضرًا حضور سمو ولي العهد في المدرجات، كرسالة دعم ومعنى عميق بكلمات محدودة. 

وأكد الخشمان أن هذا الإنجاز يليق باسم الأردن ويجسّد حالة الفخر الوطني التي يعيشها الأردنيون، 

منشور قصير… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني، عبّرت عن لحظة أردنية جامعة، حملت روح المسؤولية والثقة.


"في المدرجات كان سمو ولي العهد،
والنشامى قدّ الثقة في الملعب.

أداء مسؤول، حضور واثق،
والتأهّل للنهائي يليق باسم الاردن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ح

فن ومشاهير ما هو "الوجه القمري"؟.. صفاء سلطان تكشف عن مرضها المفاجئ والغامض

لجنة الصحة والبيئة النيابية

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية

ق

فن ومشاهير بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها.. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

لالب

منوعات فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب

ىتتت

أخبار محلية رئيس الوزراء الهندي: زيارتي للأردن ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والازدهار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية البكار: كلفة التقاعد المبكر تشكل 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية للضمان

ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

أخبار محلية ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن



 






الأكثر مشاهدة