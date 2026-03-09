الإثنين 2026-03-09 03:17 م

منصة إلكترونية لاستقبال الملاحظات والاقتراحات حول مشروع قانون معدل الضمان

الإثنين، 09-03-2026 01:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الآراء والملاحظات والاقتراحات حول مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال حواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن اللجنة ستستقبل ملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

وأضاف أن اللجنة ستشرع خلال الأيام المقبلة بمناقشة مشروع القانون مع الجهات ذات العلاقة للخروج بأفضل صيغة معدلة لمشروع القانون.

وأشار حواري إلى أن المنصة ستتيح تقديم ملاحظات واقتراحات حول مواد القانون بشكل مستقل لكل مادة قانونية.

وبيّن أن اللجنة ستقوم بالاستعانة بعدد من الخبراء خلال حوارها الموسع مع اتحادات العمال والنقابات العمالية ومراكز الدراسات وغيرها من الجهات من أجل أخذ الملاحظات التي يمكن تطبيقها على مشروع القانون.


