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منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
الجمعة، 22-11-2024 11:51 م
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عن التجهيز لإطلاق منصة لاستقبال آراء الشعب الأردني بمجلس النواب.اضافة اعلان


وقال الصفدي خلال حديثه للتلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إنّ تفعيل المنصة سيكون سهلًا من خلال الاحزاب الموجودة بالمجلس، ليكون هناك تواصل مع الشعب الأردني مباشرة.
 
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