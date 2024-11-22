منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب

وقال الصفدي خلال حديثه للتلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إنّ تفعيل المنصة سيكون سهلًا من خلال الاحزاب الموجودة بالمجلس، ليكون هناك تواصل مع الشعب الأردني مباشرة.
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