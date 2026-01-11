منع وسائل الإعلام من تصوير اجتماع اللجنة الإدارية النيابية مع الشواربة

وجرى منع التصوير بعد بدء الاجتماع بنحو 10 دقائق، وتحديدا قبل بدء رئيس لجنة الأمانة يوسف الشواربة بالرد على أسئلة النواب.
وأثار القرار استياء ممثلي وسائل الإعلام بسبب أهمية الاجتماع بالنسبة للأردنيين الذي تضمن موضوع إحالات موظفي الأمانة على التقاعد المبكر.
-
أخبار متعلقة
-
المصري يشيد بعمليات سلاح الجو الملكي ويؤكد دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الصيني لدى المملكة
-
النواب يطالبون بإزالة المعيقات عن قطاع السفريات
-
"البادية النيابية" تناقش سبل تعزيز قطاعي الطاقة والثروة المعدنية في المناطق النائية
-
العنف الجامعي على طاولة التعليم النيابية اليوم
-
رئيس "النواب" يختتم زيارته للمغرب
-
خارجية النواب: قرار الداخلية منح الأجانب إقامة لـ3 أشهر خطوة تعزز الاستثمار والترابط الإقليمي
-
رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا