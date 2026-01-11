منع وسائل الإعلام من تصوير اجتماع اللجنة الإدارية النيابية مع الشواربة

01:05 م

الوكيل الإخباري- منع مجلس النواب الصحفيين ووسائل الإعلام من بث وتصوير وقائع اجتماع اللجنة الإدارية مع رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة. اضافة اعلان





وجرى منع التصوير بعد بدء الاجتماع بنحو 10 دقائق، وتحديدا قبل بدء رئيس لجنة الأمانة يوسف الشواربة بالرد على أسئلة النواب.



وأثار القرار استياء ممثلي وسائل الإعلام بسبب أهمية الاجتماع بالنسبة للأردنيين الذي تضمن موضوع إحالات موظفي الأمانة على التقاعد المبكر.

