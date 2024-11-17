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من سيتولى رئاسة مجلس النواب في أولى جلساته ؟

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب
الأحد، 17-11-2024 04:40 م

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب، الاثنين، أولى جلساته التشريعية، تزامنا مع افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، إذ تبدأ جلسة النواب بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة.

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ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات؛ فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
 
 

 
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