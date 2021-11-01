مهيدات للنواب: الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة

الوكيل الإخباري- رصد- اعتبر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة .

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واضاف مهيدات خلال حديثه اليوم الاثنين امام لجنة الصحة النيابية ان الدراسة التي دار الحديث عنها خلال الفترة الماضية هي دراسة مكررة ومن نفس المصدر، واصفاً اياها بانها – الدراسة - اكاديمية وتحليلية لم تخضع لمعايير معتمدة.



واكد مهيدات أن منظومة سلامة الغذاء في الأردن محكمة والمواد الغذائية والدوائية تخضع لفحوصات مخبرية متطورة جداً.

وكشف مهيدات، أنه تم تحريك دعوى قضائية بحق الدكتور سناء قموة، لكن ليس من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



وكانت لجنة الصحة النيابية دعت اليوم الإثنين لاجتماع مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمناقشة مأمونية الغذاء في الأردن.