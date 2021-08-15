مواصلة مناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، حيث تستمر اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) مناقشة وإقرار مواد أجلت لمزيد من الدراسة في مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

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وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، وتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس.



اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، تواصل أيضا، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.



وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل؛ لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وتناقش اللجنة المالية مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.



وجاء إقرار مشروع القانون في ضوء استمرار تداعيات جائحـة كورونا التي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدة قطاعات اقتصادية، والتأثير سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة هذه التداعيات.

