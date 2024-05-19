مياه الأعيان تُناقش آليات سير مشاريع القطاع

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، خلال لقائها اليوم الأحد، أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وضع شركات المياه، والمشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع.

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وقال العين الزعبي إن الاجتماع يأتي لمناقشة دور سلطة المياه والهيكل التنظيمي بما يتواءم مع المهام المكلفة بها، ووضع شركات المياه، والاطلاع على آليات سير المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع ونسب الإنجاز فيها.

واستعرض الدويري، أبرز مفاصل الهيكل التنظيمي لوزارة المياه وسلطة المياه، ومهام السلطة في وضع الاستراتيجيات وتطبيق الحوكمة بالشراكة.



وأشار إلى وجود تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن مشروع توجيه عمل تنظيم قطاع المياه وخفض الفاقد المائي، متطرقا إلى أبرز تحديات القطاع وعلى رأسها الكلف التشغيلية في فاتورة الطاقة وصيانة الخطوط.



بدوره، أكد مساعد أمين عام السلطة لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة، أن السلطة تقوم بصيانة الآبار والدعم الفني والعمل على مراقبتها، مشيرا إلى خفض الاعتداءات على قطاع المياه من خلال التعاون مع مديرية الأمن العام والسلطة القضائية.