نائبان يطالبان بتأخير دوام المدارس الحكومية الأحد المقبل

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجّه النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور كتابًا رسميًا إلى وزير التربية والتعليم، طالبا فيه بتأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية يوم الأحد الموافق 1/2/2026، أسوةً بالمدارس الخاصة، توحيدًا للتقويم الدراسي.

