الإثنين 2026-01-19 08:40 م

نائبان يطالبان بتأخير دوام المدارس الحكومية الأحد المقبل

مدارس تعلن تأخير دوامها غداً الثلاثاء إلى الساعة العاشرة
تعبيرية
 
الإثنين، 19-01-2026 05:47 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وجّه النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور كتابًا رسميًا إلى وزير التربية والتعليم، طالبا فيه بتأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية يوم الأحد الموافق 1/2/2026، أسوةً بالمدارس الخاصة، توحيدًا للتقويم الدراسي.

وأوضح النائبان أن الطلب يأتي مراعاةً للظروف الجوية السائدة وصعوبات تنقّل الطلبة، خاصة في المناطق البعيدة، مؤكدين أن توحيد القرار يحقق العدالة التعليمية ويضمن سلامة الطلبة.

 
 


