نائبان يطالبان بتأخير دوام المدارس الحكومية الأحد المقبل

وأوضح النائبان أن الطلب يأتي مراعاةً للظروف الجوية السائدة وصعوبات تنقّل الطلبة، خاصة في المناطق البعيدة، مؤكدين أن توحيد القرار يحقق العدالة التعليمية ويضمن سلامة الطلبة.
