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نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

الإثنين، 05-12-2022 11:41 ص

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

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الوكيل الإخباري - كشف النائب فواز الزعبي أن هناك أشخاص يتقاضون رواتب تصل إلى 1219 دينار و980 دينار في اليوم الواحد.اضافة اعلان


وقال الزعبي خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إن هذه الأرقام موثقة واطلع عليها من خلال كشوفات الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بمزايا عديدة أهمها امتلاك سيارات ومحروقات بشكل مجاني.

وأضاف أن بعضهم كانوا وزراء تحت القبة في يوم من الأيام، ومنهم من ولدوا من بطون أمهاتهم وهم وزراء، موضحا أن هناك شركات مساهمة وتشارك فيها الحكومة تصرف رواتب (13 و14 و15 و16) شهرا علما أن دول العالم تصرف رواتب لـ12 شهرا.

ودعا إلى أن رفع الضريبة على البنوك وشركات التأمين بعد تخفيضها من 60% إلى 35% وهذا أثر على ضريبة الدخل.

وحذر الزعبي من الوضع الاقتصادي السيء المقبلين عليه في ظل وجود حرب في العالم وفي ظل أوضاع اقتصادية سيئة في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أنه سيكشف عن قضايا عديدة خلال مناقشة موازنة عام 2023.

 




 

 


 

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