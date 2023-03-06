نائب : البنوك وافقت مبدئيا على تأجيل الاقساط لشهر واحد

الوكيل الاخباري - أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب ضرار الحراسيس، أن اللجنة تتابع مع الحكومة المذكرة النيابية التي تطالب بتأجيل أقساط قروض البنوك لمدة شهرين، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار الحراسيس في تصريحات صحفية إلى أن هناك مفاوضات تجري الآن مع البنوك التي أبدت موافقة مبدئية على تأجيل أقساط شهر واحد، فيما يضغط النواب ليكون التأجيل لشهرين دون زيادة في الفوائد أو الأقساط.

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من جهته قال مصدر رسمي مُطلع لموقع الوكيل الاخباري أن قرار تأجيل أو عدم تأجيل قروض البنوك لشهر آذار لم يُناقش.



ويصادف أول أيام شهر رمضان يوم 23 من آذار وفقاً للحسابات الفلكية.

فيما طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، الحكومة بتأجيل أقساط القروض للقطاعات التجارية والأفراد لثلاثة أشهر على الأقل لضخّ السيولة بالأسواق.