نائب: الحريات في الأردن تتفوق على الحرية في أمريكا

وقال السعايدة خلال جلسة نيابية، إن هناك مثل عربي معروف يقول: "ما تشوف خيري غير لما تجرب غيري"، لافتا إلى أن الحرية في الأردن تتفوق على كل الحريات في العالم.
وأضاف: "شفنا ما يحدث في الدول الشقيقة وفي العالم.. الحمدلله على نعمة الأمن والأمان".
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