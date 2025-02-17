نائب: الحريات في الأردن تتفوق على الحرية في أمريكا

الوكيل الإخباري- انتقد النائب عارف السعايدة الحديث عن تراجع الحريات في المملكة، مؤكدا أن الأردن يتمتع بحرية تتفوق على كل الحريات في العالم وعلى رأسها أمريكا.

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وقال السعايدة خلال جلسة نيابية، إن هناك مثل عربي معروف يقول: "ما تشوف خيري غير لما تجرب غيري"، لافتا إلى أن الحرية في الأردن تتفوق على كل الحريات في العالم.

وأضاف: "شفنا ما يحدث في الدول الشقيقة وفي العالم.. الحمدلله على نعمة الأمن والأمان".