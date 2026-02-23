نائب : الحكومة وعدت بتعديلات على مشروع قانون الضمان

الوكيل الإخباري- قال رئيس كتلة الميثاق النيابية، إبراهيم الطراونة، إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد لقاء نقاشي جرى الاثنين بحضور رئيس الوزراء، جعفر حسان.

وأوضح الطراونة أن الكتلة نقلت إلى رئيس الوزراء امتعاض المواطنين من التعديلات المقترحة على مشروع القانون.



وبيّن أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني.