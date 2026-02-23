نائب : الحكومة وعدت بتعديلات على مشروع قانون الضمان

وأوضح الطراونة أن الكتلة نقلت إلى رئيس الوزراء امتعاض المواطنين من التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وبيّن أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع هذه الملاحظات، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني.
وأكد أن أعضاء الكتلة ركزوا على التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر والشيخوخة، ونقلوا جميع ملاحظات المواطنين حول مشروع القانون للحكومة.
