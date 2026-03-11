نائب: اللهم إني صائم

02:19 م

الوكيل الإخباري- احتج النائب فراس القبلان على عدم الاستماع لمداخلته أثناء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.





وقال القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء: "كم من سكوت كان أبلغ من قول إن لم يجد في الناس قول ولا جدل".



بدوره طالب رئيس الجلسة النائب خميس عطية، القبلان بإكمال كلمته ليرد عليه الأخير بـ"اللهم إني صائم".



وكان يتحدث النائب القبلان عن أهمية مناقشة تقارير الضمان الاجتماعي التي يجب أن ترسل إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، بالموازاة مع تقارير ديوان المحاسبة التي ترسل سنويا.



وتساءل القبلان عن مكان تقارير الضمان الاجتماعي بقوله: "هل كانت تصل إلى الرف أم داخل الدرج؟".





