نائب: اللهم إني صائم

وقال القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء: "كم من سكوت كان أبلغ من قول إن لم يجد في الناس قول ولا جدل".
بدوره طالب رئيس الجلسة النائب خميس عطية، القبلان بإكمال كلمته ليرد عليه الأخير بـ"اللهم إني صائم".
وكان يتحدث النائب القبلان عن أهمية مناقشة تقارير الضمان الاجتماعي التي يجب أن ترسل إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، بالموازاة مع تقارير ديوان المحاسبة التي ترسل سنويا.
وتساءل القبلان عن مكان تقارير الضمان الاجتماعي بقوله: "هل كانت تصل إلى الرف أم داخل الدرج؟".
