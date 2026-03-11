الأربعاء 2026-03-11 02:42 م

نائب: اللهم إني صائم

و
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-03-2026 02:19 م
الوكيل الإخباري- احتج النائب فراس القبلان على عدم الاستماع لمداخلته أثناء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.اضافة اعلان


وقال القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء: "كم من سكوت كان أبلغ من قول إن لم يجد في الناس قول ولا جدل".

بدوره طالب رئيس الجلسة النائب خميس عطية، القبلان بإكمال كلمته ليرد عليه الأخير بـ"اللهم إني صائم".  

وكان يتحدث النائب القبلان عن أهمية مناقشة تقارير الضمان الاجتماعي التي يجب أن ترسل إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، بالموازاة مع تقارير ديوان المحاسبة التي ترسل سنويا.

وتساءل القبلان عن مكان تقارير الضمان الاجتماعي بقوله: "هل كانت تصل إلى الرف أم داخل الدرج؟".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

اقتصاد محلي ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026

اقتصاد محلي ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026

و

شؤون برلمانية نائب: اللهم إني صائم

الإحصاءات العامة: استقرار في مستويات أسعار المستهلك في شباط

اقتصاد محلي الإحصاءات العامة: استقرار في مستويات أسعار المستهلك في شباط

كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟

تكنولوجيا كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟

يوتيوب يوسع نطاق أداة كشف التزييف العميق لتشمل المسؤولين والصحفيين

تكنولوجيا يوتيوب يوسع نطاق أداة كشف التزييف العميق لتشمل المسؤولين والصحفيين

إيران تهدد باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

عربي ودولي إيران تهدد باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط

العين حماد يلتقي السفير الفرنسي

أخبار محلية العين حماد يلتقي السفير الفرنسي



 






الأكثر مشاهدة