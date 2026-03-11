نائب: المركبات الحكومية تكلف خزينة الدولة 90 مليون دينار سنويا

وقال فريحات خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن هناك 18 ألف مركبة حكومية فيما بلغ عدد المخالفات عليها أكثر من 17 ألف مخالفة.
وأضاف أنه يجب وضع خطة حكومية لمعالجة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ومنع تكرارها.
ودعا فريحات الحكومة إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص بخصوص المركبات الحكومية من أجل التوفير على خزينة الدولة.
