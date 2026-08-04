نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"

12:36 م

الوكيل الإخباري- عبّر النائب وليد المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية، عن تحفظه الشديد تجاه القانون، مؤكداً أن في قلبه "غصة" منه، رغم موافقته على المادة الثانية. اضافة اعلان





وقال المصري: "أنا وافقت على المادة 2 من هذا القانون، ونحن مع الوطن والمواطن، لكن على الحكومة أن تخرج أمام الناس وتوضح أمام الناس التفاصيل الكاملة لهذا القانون، وليس مطلوباً من مجلس النواب أن يدافع عن القانون ولا عن الحكومة".



وأضاف: "أكرر نحن مع الوطن والمواطنين، لكن يجب التوضيح للمواطنين في جميع الجوانب"، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولية توضيح تفاصيل مشروع القانون للمواطنين.



وحذّر المصري من أن تجعل الحكومة مجلس النواب "شماعة" لمواجهة الشارع العام بسبب القانون، قائلاً: "يجب على الحكومة أن لا تجعل مجلس النواب شماعة ليواجه الشارع العام من خلال هذا القانون".



وتابع: "أتحدث بغصة أن هذا القانون جعلني أفكر بالاستقالة من المجلس، لكي لا يدعو المواطنون علينا أو على أبنائنا بسبب هذا القانون"، مضيفاً: "كل مال الدنيا لا يمكن أن يعوض الإنسان حينها عن هذا الموقف".



وختم المصري حديثه برسالة اعتذار للمواطنين، قائلاً: "أقول للناس سامحونا، وأقول لرب العالمين سامحني، وإذا الناس أعطتنا أصواتها وقمنا بخيانتها في هذا الأمر أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون".







