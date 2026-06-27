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نائب رئيس"النواب": الأردن ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

النائب خميس عطية
خميس عطية
 
السبت، 27-06-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري-    أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني الأردني الدكتور خميس عطية، أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصل الدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وترفض أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها واستقرارها، مشددا على أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة.

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وبحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، جاء حديث عطية خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي تعقده جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث نقل تحيات المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعبا وبرلمانا، معربا عن تقديره للبرلمان العربي على جهوده في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، ولجمهورية مصر العربية على استضافتها للمؤتمر ودورها المحوري في دعم العمل العربي.


وثمن عطية تأكيد البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتبارها عنصرا أساسيا في حماية وصون الهوية العربية للقدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

 
 


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