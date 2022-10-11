الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يفتتح مؤتمر الانتقال إلى عدالة اجتماعية

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الثلاثاء، 11-10-2022 01:55 م

نائب رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة تعزيز العمل المُشترك مع الدوحة

634547bb88ac9


الوكيل الإخباري - بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، هيثم زيادين، مع النائب الثانية لرئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي، أطر التنسيق والعمل المُشترك، بين عمان والدوحة، بما يعزز جهود التنمية المُستدامة، ويُسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الأردني والقطري.اضافة اعلان


جاء ذلك على هامش مُشاركة الوفد البرلماني الأردني، برئاسة زيادين، اليوم الثلاثاء، بأعمال اجتماع الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقد حاليًا في كيغالي، عاصمة جمهورية رواندا.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، واصفين هذه العلاقات بـ"التاريخية المتجذرة"، والتي أرسى قواعدها قيادتا البلدين.

كما جرى التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر والمواقف تجاه العديد من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1665567809250

النائب زيادين يؤكد وقوف الأردن مع العراق في تعزيز أمنه

384546_59_1665490840

خارجية النواب: ممارسات الاحتلال بحق الأقصى خرق للقانون الدولي

main_image6343f699754a1

غياب وزارة الصحة يؤجل اجتماعاً نيابياً حول أسعار الدواء في المملكة

a1355df0-137004image1

أسعار الدواء والمستحضرات في الأردن على طاولة لجنة الصحة اليوم

am1

المسلماني: يقود حراكاً حزبياً مختلفاً من رحم الشارع

k1

حزب الاتحاد الوطني مستمراً بعملية الاستقطاب و التنظيم

أخبار متعلقة
a1355df0-137004image1

أسعار الدواء والمستحضرات في الأردن على طاولة لجنة الصحة اليوم

am1

المسلماني: يقود حراكاً حزبياً مختلفاً من رحم الشارع

138077123_227557958819772_95669629135413507_n

النائب القطاونة يحوّل سؤاله حول المياه في الكرك إلى استجواب

0d872406efc7704d40b6d866bfcc340f

خارجية النواب تؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وشعبه

1662896465237

خارجية النواب تؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع النرويج

1662896465237

فلسطين النيابية تطلع على خدمات مستشفى الخنساء