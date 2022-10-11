نائب رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة تعزيز العمل المُشترك مع الدوحة

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بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، هيثم زيادين، مع النائب الثانية لرئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي، أطر التنسيق والعمل المُشترك، بين عمان والدوحة، بما يعزز جهود التنمية المُستدامة، ويُسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الأردني والقطري.جاء ذلك على هامش مُشاركة الوفد البرلماني الأردني، برئاسة زيادين، اليوم الثلاثاء، بأعمال اجتماع الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقد حاليًا في كيغالي، عاصمة جمهورية رواندا.وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، واصفين هذه العلاقات بـ"التاريخية المتجذرة"، والتي أرسى قواعدها قيادتا البلدين.كما جرى التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر والمواقف تجاه العديد من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الأردن.