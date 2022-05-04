نائب رئيس مجلس النواب يلتقي السفير السعودي

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية السعودية، والحرص المستمر على تطويرها.

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وأضاف الصفدي خلال لقائه اليوم الأربعاء السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، أن ما يجمع الأردن والسعودية من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة، يدفعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية.



من جهته، أكد السفير السديري خلال اللقاء الذي جرى في السفارة السعودية، تميز علاقات البلدين التاريخية والراسخة التي تتجذر يوما بعد يوم في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.



وقال: "إن مواقف البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني تذهب دوما نحو دعم مصالح أمتينا العربية والإسلامية"، لافتا النظر إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين في شتى المجالات.